انقلاب شاحنة مواد بناء على الطريق الإقليمي بالقليوبية .. صور

شهدت محافظة القليوبية انقلاب شاحنة محملة بمواد بناء بنزلة الطريق الإقليمي اتجاه مدينة كفر شكر ، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية برفع آثار الشاحنة المقلوبة وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.



تلقى رئيس مدينة بنها بلاغا بانقلاب شاحنة محملة مواد بناء بنزلة الطريق الإقليمي إتجاه كفر شكر، وعلى الفور قام نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع الأجهزة المعاونه بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها بالتوجة على الفور لمكان الواقعة وتم رفع اثار الحادث والحمولة من الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

من ناحية اخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة موسعة للمرور على الأسواق العمومية وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إن الحملة استهدفت المرور على السوق العمومي بالمدينة لمتابعة مدى التزام الباعة داخل السوق من خلال الافتراش داخل الأماكن المخصصة لمنع وجود تكدس مرورى وزحام فى الشوارع والتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم ورفع كافة الاشغالات وتحصيل مستحقات الدولة.واكد رئيس مدينة كفر شكر الى أن حملات المرور على الأسواق ومتابعتها مستمرة داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة وذلك من خلال اللجنة المشكلة من إدارة المتابعة والايرادات والإشغالات والنظافة بهدف رفع كافة الاشغالات وإلزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم والقضاء على الزحام والشلل المرورى وتحصيل مستحقات الدولة من قبل إدارة الإيرادات والعمل على رفع كافة المخلفات والقمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة لأهالينا المواطنين.وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أكد على سرعة رفع جميع تراكمات القمامة بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين وخاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.كما أشار محافظ القليوبية إلى ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.وأجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة نيلية بنهر النيل بالقناطر الخيرية للاشراف على تنفيذ الموجه الـ 17 لازالة التعديات على أملاك الدولة وذلك في إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ، وحماية لمجرى نهر النيل.وتفقد المحافظ جميع المخالفات الموجودة على نهر النيل بنطاق مدينة القناطر الخيرية ووجه بحصرها للبدء في إزالتها ، مؤكدا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل.واضاف المحافظ انه تم التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الازالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة ، مؤكدا انه تم إزالة 50 حالة تعدى بمساحة 2688م2 بمدن بنها والقناطر الخيرية وطوخ كفر شكر.