ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ علم إجتماع : ثقافة التدخل في تفاصيل الغير سبب المغالاة في جهاز العرائس ..فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:15 ص
جهاز عرائس
جهاز عرائس
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الإجتماع بجامعة بنها، إن عملية المغالاة في تجهيز العرائس، نابع من العادات الثقافية والتي تتيح للجميع التدخل في تفاصيل حياة الغير ، مما يجعل على الأسر ضغط إجتماعي .

وأضافت الدكتورة هالة منصور ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية الأولى ، أن تفاصيل جهاز العروسة بالكامل تكون مكشوفة ومعلنة للجميع ، والإطلاع على تفاصيل الجهاز وعدده ، مما ينتج عنه أزمة كبيرة فيما يخص قضية الغارمات .

وتابعت أنه لابد من نشر الوعي الإجتماعي بزيادة الخصوصية ، وأن يقتني الشخص فقط ما يحتاجة وليس لأرضاء المحيطين .

وأشارت إلى أنه من الضروري التوعية بأن كل شخص له مقدرة في الشراء ، حتى لا تتحمل الأسرة ضغطا وعبأ ماليا فيما بعد .

ولفتت إلى أن دور الإعلام والمؤسسات الدينية في غاية الأهمية لإحترام خصوصية الأسرة وعدم المغالاة في الشراء .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أستاذ علم اجتماع تكشف أسباب تزايد حالات العنف الأسري ضد الأطفال

أستاذ علم اجتماع تحذر من تداول الحلويات في علب سجائر

الرئيس السيسى ينتقد المغالاة فى تجهيز العرائس وتحميل الأسر لأعباء مبالغ فيها

السيسي في عيد الأم: المرأة المصرية نبض الأمة والحارس الأمين على الهوية.. يدعو لمصر مع اقتراب الموجة الثالثة لـ كورونا.. ويوجه التحية لشيخ الأزهر

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الأم.. يمدح المرأة المصرية.. وينتقد المغالاة فى تجهيز العرائس وتحميل الأسر أعباء مبالغا فيها

برلمانية تؤيد الرئيس فى ترشيد نفقات الزواج: على الأسر تجهيز العروس فى حدود الإمكانيات

ترشيحاتنا

اليوم.. إيهاب جلال يبدأ مهام عمله مع الإسماعيلي

الأول منذ 9 سنوات .. مؤتمر لقوى سياسية معارضة في دمشق

عصام سراج يكشف كواليس تعاقد الأهلي مع محمد الشناوي

هل صيام نصف شعبان بدعة ؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

أجمل أدعية فى الصباح.. رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

ضعف السمع الأخطر.. أعراض جديدة لفيروس كورونا.. والعلماء يحذرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور هوندا سيفيك 2022 الشكل الجديد

بدأ الاحتفال به عام 1993.. معلومات عن اليوم العالمي للمياه وشعاره لعام 2021

فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور