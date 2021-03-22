أستاذ علم إجتماع : ثقافة التدخل في تفاصيل الغير سبب المغالاة في جهاز العرائس ..فيديو

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الإجتماع بجامعة بنها، إن عملية المغالاة في تجهيز العرائس، نابع من العادات الثقافية والتي تتيح للجميع التدخل في تفاصيل حياة الغير ، مما يجعل على الأسر ضغط إجتماعي .





وأضافت الدكتورة هالة منصور ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية الأولى ، أن تفاصيل جهاز العروسة بالكامل تكون مكشوفة ومعلنة للجميع ، والإطلاع على تفاصيل الجهاز وعدده ، مما ينتج عنه أزمة كبيرة فيما يخص قضية الغارمات .





وتابعت أنه لابد من نشر الوعي الإجتماعي بزيادة الخصوصية ، وأن يقتني الشخص فقط ما يحتاجة وليس لأرضاء المحيطين .





وأشارت إلى أنه من الضروري التوعية بأن كل شخص له مقدرة في الشراء ، حتى لا تتحمل الأسرة ضغطا وعبأ ماليا فيما بعد .





ولفتت إلى أن دور الإعلام والمؤسسات الدينية في غاية الأهمية لإحترام خصوصية الأسرة وعدم المغالاة في الشراء .



