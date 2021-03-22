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أخبار البلد

احتكار وتلاعب .. نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركة المتحدة

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:46 ص
صدى البلد
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محمد غالي
تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ للنائب العام رقم 9143 بتاريخ 1/3/2021ضد شركة المتحدة لاستحواذها على مجموعة من الصيدليات تحت مسمى ادارة هذه الصيدليات(صيدليات كير)، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت النقابة ان الشركة بذلك قد ارتكبت العديد من المخالفات القانونية على النحو التالي:

اولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955فى المواد رقم 10،11، 37 ، 79 ،18.

ثانيًا : مخالفة قانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية حيث قامت الشركة بالاعلان عن الصيدليات التى اتخذوا منها فروعًا لشركتهم وذلك دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك الإعلان طبقًا للقانون رقم 206 لسنة 2017 فى مادتيه ارقام 2،3.

ثالثًا: يترتب على ماتقوم به الشركة عددًا من المخالفات ابرزها: الاستحواذ على عدد من الصيدليات تحت شارة الإدارة المالية لهذه الصيدليات وبيع الأدوية للجمهور مما تسبب فى ممارسة احتكارية نهى عنها القانون .

كذلك فان نفس المشكو فى حقهم هم أصحاب ومؤسسي شركة المتحدة لتوزيع الادوية وهى اكبر شركة لتوزيع الأدوية فى مصر وبذلك أصبح المشكو فى حقهم فى الحقيقة والواقع أصحاب عدد كبير من الصيدليات تقوم بالبيع بصورة مباشرة للجمهور، مما يكونوا قد تكتلوا واحتكروا التجارة فى الأدوية بالجملة وللجمهور مما يكون لهذا اثار ضارة اقتصاديًا وكذلك يكون سبب فى احتكار أدوية وهى سلع استراتيجية لايجوز أن تكون محل احتكار وتلاعب حيث يمنعوا توزيع الأدوية غير المتواجدة بسوق الدواء(النواقص)على غير صيدلياتهم مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدوائى.
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