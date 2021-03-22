نصائح مهمة عند القيادة أثناء الرمال والأتربة والعواصف

في بعض الأحيان تحدث العاصفة الترابية دون سابق إنذار، وعادة ما تتسبب في وقوع حوادث السيارات ، وتسفر عن مقتل الكثير من الأشخاص كل عام ، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تحدث في أي وقت من العام ، إلا أن الأوقات الأكثر توقعاُ لحدوث هذه العواصف تكون في الربيع، و هو الفصل القادم، لذلك نعرض عليكم بعض النصائح التي يجب ان يتبعها قائد السيارة عند حدوث عواصف ترابية أثناء القيادة .



فعند وقوع عاصفة ترابية عنيفة، على السائق أن ينزل من السيارة والوقوف حتى تنتهي العاصفة، ولكن إذا انتهى بك الأمر إلى القيادة من خلال عاصفة ترابية ، قم بتشغيل الأضواء الخاصة بك ، وإبطاء السرعة واستخدم خطوط الطريق كدليل و حافظ علي السرعة البطيئة و القيادة الامنه .



عند القيادة في مثل هذة الظروف، يجب علي قائد السيارة ان يحافظ على عناصر الطوارئ مثل الطعام والماء في السيارة ، واستخدام الكلاكس على فترات متقطعة لتنبيه زملائه السائقين لوجودك لأنه يمكن لسحابة غبار كثيفة أن تمنع السائقين الآخرين من رؤية سيارتك لذا يجب التنبية .



تعليمات هامة عند القيادة في العواصف الترابية :



1-احذر من السيارات المحيطة او المعطلة علي جانبي الطريق فأنت الان في حالة طوارئ .



2-استخدم الخطوط الموجودة على الأرض كمرشد لك في الطريق .



3-شغل انوار السيارة .



4-استخدم الكلاكس على فترات متقاربة .



5-اجعل قدمك قريبة من دواسة الفرامل .



6-تحكم بالدريكسيون جيدا .



7-زد المسافة بينك وبين السيارات امامك وبجوارك قدر المستطاع .



8-احذر من الطريق حولك ومن اي شيء يسقط على الطريق مثل اعمدة الانارة و الاشجار .



9-هدئ السرعة لتجنب أي حدث مفاجئ .

