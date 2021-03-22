نصائح مهمة عند القيادة أثناء الرمال والأتربة والعواصف

في بعض الأحيان تحدث العاصفة الترابية دون سابق إنذار، وعادة ما تتسبب في وقوع حوادث السيارات ، وتسفر عن مقتل الكثير من الأشخاص كل عام ، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تحدث في أي وقت من العام ، إلا أن الأوقات الأكثر توقعاُ لحدوث هذه العواصف تكون في الربيع، و هو الفصل القادم، لذلك نعرض عليكم بعض النصائح التي يجب ان يتبعها قائد السيارة عند حدوث عواصف ترابية أثناء القيادة .
فعند وقوع عاصفة ترابية عنيفة، على السائق أن ينزل من السيارة والوقوف حتى تنتهي العاصفة، ولكن إذا انتهى بك الأمر إلى القيادة من خلال عاصفة ترابية ، قم بتشغيل الأضواء الخاصة بك ، وإبطاء السرعة واستخدم خطوط الطريق كدليل و حافظ علي السرعة البطيئة و القيادة الامنه .
عند القيادة في مثل هذة الظروف، يجب علي قائد السيارة ان يحافظ على عناصر الطوارئ مثل الطعام والماء في السيارة ، واستخدام الكلاكس على فترات متقطعة لتنبيه زملائه السائقين لوجودك لأنه يمكن لسحابة غبار كثيفة أن تمنع السائقين الآخرين من رؤية سيارتك لذا يجب التنبية .
تعليمات هامة عند القيادة في العواصف الترابية :
1-احذر من السيارات المحيطة او المعطلة علي جانبي الطريق فأنت الان في حالة طوارئ .
2-استخدم الخطوط الموجودة على الأرض كمرشد لك في الطريق .
3-شغل انوار السيارة .
4-استخدم الكلاكس على فترات متقاربة .
5-اجعل قدمك قريبة من دواسة الفرامل .
6-تحكم بالدريكسيون جيدا .
7-زد المسافة بينك وبين السيارات امامك وبجوارك قدر المستطاع .
8-احذر من الطريق حولك ومن اي شيء يسقط على الطريق مثل اعمدة الانارة و الاشجار .
9-هدئ السرعة لتجنب أي حدث مفاجئ .
فعند وقوع عاصفة ترابية عنيفة، على السائق أن ينزل من السيارة والوقوف حتى تنتهي العاصفة، ولكن إذا انتهى بك الأمر إلى القيادة من خلال عاصفة ترابية ، قم بتشغيل الأضواء الخاصة بك ، وإبطاء السرعة واستخدم خطوط الطريق كدليل و حافظ علي السرعة البطيئة و القيادة الامنه .
عند القيادة في مثل هذة الظروف، يجب علي قائد السيارة ان يحافظ على عناصر الطوارئ مثل الطعام والماء في السيارة ، واستخدام الكلاكس على فترات متقطعة لتنبيه زملائه السائقين لوجودك لأنه يمكن لسحابة غبار كثيفة أن تمنع السائقين الآخرين من رؤية سيارتك لذا يجب التنبية .
تعليمات هامة عند القيادة في العواصف الترابية :
1-احذر من السيارات المحيطة او المعطلة علي جانبي الطريق فأنت الان في حالة طوارئ .
2-استخدم الخطوط الموجودة على الأرض كمرشد لك في الطريق .
3-شغل انوار السيارة .
4-استخدم الكلاكس على فترات متقاربة .
5-اجعل قدمك قريبة من دواسة الفرامل .
6-تحكم بالدريكسيون جيدا .
7-زد المسافة بينك وبين السيارات امامك وبجوارك قدر المستطاع .
8-احذر من الطريق حولك ومن اي شيء يسقط على الطريق مثل اعمدة الانارة و الاشجار .
9-هدئ السرعة لتجنب أي حدث مفاجئ .