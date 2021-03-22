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سيارات

نصائح مهمة عند القيادة أثناء الرمال والأتربة والعواصف

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:11 م
نصائح هامه عند للقيادة
نصائح هامه عند للقيادة في مواجهة الرمال والاتربة و العواصف
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اشرف عطية
في بعض الأحيان تحدث العاصفة الترابية دون سابق إنذار، وعادة ما تتسبب في وقوع حوادث السيارات ، وتسفر عن مقتل الكثير من الأشخاص كل عام ، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تحدث في أي وقت من العام ، إلا أن الأوقات الأكثر توقعاُ لحدوث هذه العواصف تكون في الربيع، و هو الفصل القادم، لذلك نعرض عليكم بعض النصائح التي يجب ان يتبعها قائد السيارة عند حدوث عواصف ترابية أثناء القيادة .

فعند وقوع عاصفة ترابية عنيفة، على السائق أن ينزل من السيارة والوقوف حتى تنتهي العاصفة، ولكن إذا انتهى بك الأمر إلى القيادة من خلال عاصفة ترابية ، قم بتشغيل الأضواء الخاصة بك ، وإبطاء السرعة واستخدم خطوط الطريق كدليل و حافظ علي السرعة البطيئة و القيادة الامنه .

عند القيادة في مثل هذة الظروف، يجب علي قائد السيارة ان يحافظ على عناصر الطوارئ مثل الطعام والماء في السيارة ، واستخدام الكلاكس على فترات متقطعة لتنبيه زملائه السائقين لوجودك لأنه يمكن لسحابة غبار كثيفة أن تمنع السائقين الآخرين من رؤية سيارتك لذا يجب التنبية .

تعليمات هامة عند القيادة في العواصف الترابية :

1-احذر من السيارات المحيطة او المعطلة علي جانبي الطريق فأنت الان في حالة طوارئ .

2-استخدم الخطوط الموجودة على الأرض كمرشد لك في الطريق .

3-شغل انوار السيارة .

4-استخدم الكلاكس على فترات متقاربة .

5-اجعل قدمك قريبة من دواسة الفرامل .

6-تحكم بالدريكسيون جيدا .

7-زد المسافة بينك وبين السيارات امامك وبجوارك قدر المستطاع .

8-احذر من الطريق حولك ومن اي شيء يسقط على الطريق مثل اعمدة الانارة و الاشجار .

9-هدئ السرعة لتجنب أي حدث مفاجئ .
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