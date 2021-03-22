بعد تفشي سلالة كورونا الجنوب أفريقية.. بريطانيا تستعد لإجراء مهم ضد فرنسا

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن فرنسا قد تنضم قريبًا إلى "القائمة الحمراء" لحكومة المملكة المتحدة، الخاصة بالدول التي يحظر السفر منها إلى بريطانيا.





ووفقًا للصحيفة البريطانية، تأتي هذه الخطوة وسط تزايد حالات الإصابة بسلالة كورونا الجنوب أفريقية في فرنسا، مما أدى إلى فرض إغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع، مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية التي تم تسجيلها أمس الأحد إلى 30 ألفًا.





ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن وزير في حكومة بوريس جونسون قوله إن المناقشات جارية بشأن إضافة فرنسا إلى القائمة الحمراء، لا سيما بالنظر إلى الانتشار القوي للسلالة الجديدة.





وأضاف الوزير الذي لم يذكر اسمه: "إذا حدثت طفرة أخرى في أوروبا وبلغت مستويات متفشية، فلا نريد إعادتها إلى هنا".





وأشار أيضًا إلى أن المملكة المتحدة لن تفعل مثلما فعلت فرنسا في ديسمبر، عندما تم اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا، ما دفع حكومة ماكرون إلى حظر جميع الوافدين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة.





وحسب الصحيفة، رغم كل هذا، لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن.

