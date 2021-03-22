تعرف على أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة قبل وبعد التخفيض

قال الدكتور أحمد غنيم ، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة ، إن الهيئة مستعدة تماما لخطوات نقل الموميات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة .





وأضاف غنيم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن هناك تسيهلات للزيارة من يوم 4 أبريل ولمدة أسبوعين لزيارة المتحف والترويج له وذلك بتخفيضات 50% لاسعار التذاكر ، متابعا : " القاعة المركزية من أهم وأجمل قاعات العرض " .





وتابع : سعر التذكرة للمواطن المصري والعربي 60 جنيها وللطلبة 30 جنيها ، و200 ج للمواطن الأجنبي ، وهذه الأسعار ما قبل التخفيض .





وأكمل : الحدث سيتم بثه على جميع القنوات المصرية ، والقنوات الأجنبيه الحاصلة على تصريح لنقل هذا البث .



