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تعليم

شمال سيناء تدعم العملية التعليمية بمدارس الشيخ زويد

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:00 م
مدارس الشيخ زويد
مدارس الشيخ زويد
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احمد صالح

استقبلت إدارة الشيخ زويد التعليمية محافظة  شمال سيناء،  اليوم الاثنين، فريق إدارة التخطيط و المشروعات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء برئاسة الدكتورة ايمان ظريف و أعضاء الفريق الذي ضم صوفيا الزيات مسئولة المشروعات و اسلام عبد الستار، و  أحمد عبد الراضي، حيث  تفقد أعضاء الفريق  بعض المدارس خلال الزيارة.. للاطلاع على تنفيذ الخطط و المشروعات التعليمية.

من جهتها أشارت الدكتورة ايمان ظريف الي تميز عمل المدارس في تنفيذ المخطط المستهدف لصالح العملية التعليمية في كل الظروف، و ان جودة الأداء لفرق عمل المدارس تستحق التقدير و الرعاية الدائمة.

و أكد سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية ، على أهمية الدعم الذي قدمته إدارة التخطيط و المشروعات بالمديرية ، تحت رعاية حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، لتحقيق فعالية العملية التعليمية و دفعها لتحقيق تفوق فرق عمل المدارس و الطلاب ، و دعم المدارس بالتقدير المعنوي.

و قدم سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية ، شهادة تقدير للدكتورة ايمان ظريف و فريق العمل معها، وسلمت  مديرة إدارة التخطيط و المشروعات شهادات التقدير لمدير إدارة الشيخ زويد التعليمية ووكيل الإدارة ،  و مدراء ١٠ مدارس و هي " الثانوية العسكرية و الشيخ زويد الرسمية لغات و ابو زرعي الابتدائية و الخنساء الاعدادية و ابو رفاعي الابتدائية و المعنية الابتدائية و الحمايدة تعليم اساسي مشتركة و الشلاق الابتدائية و الشهاوين الابتدائية و ابو طويلة الابتدائية..".

كما تم تسليم شهادات التقدير لفريق التخطيط و المشروعات في الإدارة و هم : يوسف ضيف الله ، و  البكري معوض و أسامة السيد، و زين العابدين عليان و نعمة محمد.

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