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الأم الحانية.. شاهد ماذا فعلت حرم سلطان عمان في عيد الأم

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:06 م
الإنسانية في صورة/
الإنسانية في صورة/ حرم السلطان هيثم بن طارق
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ميس رضا
في إطار دعمها المستمر للعمل الإنساني، زارت حرم سلطان عُمان أمس مركز رعاية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية السيب العُمانية، للاطلاع على الخدمات وبرامج الرعاية الأسرية التي يقدمها المركز للأطفال الأيتام، وذلك بمناسبة يوم الأم.

واطلعت حرم سلطان عُمان خلال الزيارة على المرافق والتجهيزات المتكاملة بالمركز، كما استمعت إلى شرح وافٍ عن الجهود المبذولة للعناية بالأطفال الأيتام، وكيفية تنمية قدراتهم تمهيدًا لدمجها مع المجتمع باستخدام أفضل الممارسات والطرق المُتّبعة عالميًا، والتي تراعي الجوانب الإنسانية والتربوية والتأهيلية.

وقدمت حرم سلطان عُمان خالص شكرها وتقديرها للعاملين بالمركز على مثابرتهم وتفانيهم في خدمة الأطفال ورعايتهم.

تأتي الزيارة لمركز رعاية الطفولة، في إطار اهتمام حرم سلطان عُمان وحرصها البالغ على تلمّس احتياجات هذه الفئة من المجتمع بما يكفل لها حياة كريمة ومستقرة.
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