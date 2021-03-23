الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، فيما يكون شديد للحرارة على جنوب الصعيد.





بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، والموج فيه من 3,5 متر الى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى





القاهرة 30 15

الاسكندرية 22 15

وادى النطرون 26 15

طنطا 29 14

شبين الكوم 30 15

دمنهور 29 15

بلطيم 22 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 23 13

بورسعيد 25 15

دمياط 25 15

الزقازيق 30 15

المنصورة 30 15

الاسماعيلية 31 14

السويس 32 15

العريش 26 15

رفح 25 15

رأس سدر 31 16

نخل 36 14

نويبع 32 20

طابا 30 19

كاترين 31 14

الطور 32 19

شرم الشيخ 32 20

الغردقة 32 21

مرسى علم 33 20

الفيوم 34 19

بنى سويف 34 19

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 40 22

قنا 41 22

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

ادفو 42 25

أبوسمبل 42 25

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 37 24

ابو رماد 37 23

حلايب 33 25

رأس حدربة 33 25





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:





العظمى الصغرى





مكة 39 25

المدينة 39 24

الرياض 36 24

المنامة 28 23

ابوظبى 32 21

الدوحة 32 22

الكويت 32 21

دمشق 23 10

بيروت 29 16

عمان 29 10

القدس 29 12

غزة 30 15

بغداد 30 21

مسقط 32 23

صنعاء 25 11

الخرطوم 42 28

طرابلس 15 12

تونس 15 07

الجزائر 16 05

الرباط 20 07





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:





العظمى الصغرى

انقرة 12 01

اسطنبول 08 01

اسلام اباد 17 13

نيودلهى 29 19

جاكرتا 33 24

بكين 20 06

كوالالمبور 33 24

طوكيو 14 08

اثينا 11 06

روما 14 01

باريس 14 02

مدريد 18 03

برلين 09 05

لندن 12 06

مونتريال 15 02

موسكو 01 06-

نيويورك 15 08

واشنطن 16 09

نواكشوط 26 16

اديس ابابا 26 10



