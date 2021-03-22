حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر شكر

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، عن قيام الأجهزة المحلية بمجلس المدينة بتنفيذ الموجة 17 بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة ( الري، النيل، الأوقاف) بناءا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستغلالها للصالح العام وخدمة المواطنين وفرض هيبة الدولة.





وشملت الحملة إزالة سور حديد بطول 220 م خلف مركز شباب كفر شكر، وجار استكمال الحملة على باقي التعديات وذلك بمشاركة مسئولي نهر النيل والأجهزة المحلية وعمال ومعدات مجلس المدينة.





وقال رئيس المركز والمدينة، في تصريحات صحفية له إن حملات إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل والري والأوقاف ضمن الموجة 17 مستمرة، وذلك لاستغلال تلك المساحات في منافع عامة للدولة تخدم جموع أهالينا المواطنين، وأيضا فرص هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية إطلاقًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.





وناشد رئيس المركز والمدينة جموع المواطنين بعدم التعدي على أملاك الدولة ونهر النيل والري والأوقاف حيث إن الدولة لن ولم تترك حقها، وتعمل على استرداده من أجل صالح وخدمة جموع أهالينا المواطنين.





من ناحية اخري استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فوزية حامد، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ضمن الأمهات المثاليات والتي أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام ٢٠٢١.





وأعرب الهجان خلال لقائه الأم المثالية بمكتبه، اليوم، عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الام المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية، مثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر، ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.





وأعرب المحافظ عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية نظرا لما قدمته من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل بأسرتها لبر الأمان، لتكون قصص عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها وأبنائها ومصرنا الغالية.