حكاية السيارة التي ساعدت هاني رمزي في الإيقاع بعصابة تهريب الآثار | صور

" ربيع جاتله جلطة في المخ.. لا إله إلا الله وجاله منين المخ ده، ثورة 19 كانت سنة كام بالظبط.. مش دي الي قام بيها 19 نفر، إنت واكل قطر في السدق، العمدة فضل البهنساوي حتيته " عمل عبقري استثنائي سلط الضوء على قضية من اهم القضايا التي تواجه حضارة المحروسة وسرقة تاريخها، وفي ذات الوقت يلقي هذا الفيلم نظرة على عادات وشهامة أهل الصعيد ويتناول كل هذا في إطار كوميدي بحت خلال فيلم " صعيدي رايح جاي ".

فضل البهنساوي حتيته والذي قام بدوره الفنان هاني رمزي شاب صعيدي يعيش بالقاهرة ويعمل مدرسًا لمادة التاريخ، تربى على الأصول والعادات الصعيدية ولم يتخلى عنها ولم يتأثر بمغريات الحياة القاهرية المنفتحة أمامه، كان والده هو حاكم قريته بالصعيد " العمدة البهنساوي " حيث جسد شخصيته الفنان الراحل عبدالله فرغلي، وكان يتشارك مع صديقه شيخ الخفر في عملية البحث عن المقابر الأثرية لبيع محتوياتها لأحد العصابات الكبرى المتخصصة في تهريب الآثار.

ذات يوم حصد العمدة البهنساوي نتيجة عمله هذا أثناء رجوعه من الاتفاق على صفقة إحدى عمليات تهريب آثار لمقبرة تم حفرها ببلدته، ليلقى مصرعه أثناء حادث سير تسبب به سائقه لتناوله أحد المواد المخدرة أدت لغيابه عن الوعي، حينها ذهب فضل إلى قريته لأخذه بعزاء والده و استلامه زمام أمور القرية فيكتشف أن والده كان يعمل في تجارة تاريخ مصر، فيحاول إصلاح ما أفسده أبيه، وكان السبب الرئيسي في تغيير مسار مجريات احداث هذا الفيلم هو السيارة التي كان يستقلها العمدة البهنساوي التي رغم صلابتها وقوتها ومرونتها على الطريق إلا ان تهور السائق أدى إلى حدوث هذا الحادث الذي أودى بحياته.

كانت هذه السيارة تأخذ شهرة كبيرة في فترة التسعينيات بأنه كان لا يمتلكها سوى فئة كبار التجار والأثرياء وكبار الدولة، اطلق عليها المصريين لقب السيارة الـ " زلموكه " والتي كانت تحمل شعار النجمة العريقة لشركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ ، وظل خط إنتاجها متواصل من العام 1984 وحتى العام 1997.

وظهرت السيارة مرسيدس بنز برفقة العمدة البهنساوي خلال أحداث فيلم صعيدي رايح جاي من الطراز W124 " زلموكه" والتي استمدت قوتها من عدة خيارات من المحركات مكونة من 8 أسطوانات، الأول بسعة 4.2 لتر، والثاني بسعة 5.0 لتر، والثالث بسعة 6.0 لتر، وجميع محركاتها تتصل بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء من 4 و 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 4 و5 سرعات أيضًا.

جدير بالذكر ان فيلم صعيدي رايح جاي بطولة كلًا من " هاني رمزي، عبدالله فرغلي، ماجد الكدواني، إنعام سالوسة، يوسف داوود، نادين، حجاج عبدالعظيم، يوسف فوزي، شريف خيرالله، حسين أبو حجاج، سلوى عثمان، شعبان حسين، هلال فهمي" ومن تأليف محمد صفاء عامر، و إخراج محمد النجار، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 13 مايو من العام 2001.