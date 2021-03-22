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منوعات

البلوجر التركية نوردان سليمان تروي قصة حبها وارتباطها برجل مصري| فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

روت البلوجر" نوردان سليمان" ذات الأصل المصري التركي، قصة ارتباطها بزوجها، والتي جمعتها الصدفة، منذ قرابة الخمس سنوات.


وأوضحت البلوجر "نوردان سليمان"، خلال حوارها مع موقع 'صدى البلد"، أنها تعرفت على زوجها المصري،  بالصدفة أثناء  التقاطها صدقتا مع اصدقائها، لتبدأ بينهما قصة حب انتهت بزواجها.


وأشارت " نوردان"،  إلى أنها اعترفت بحبها لزوجها اولا، حيث لا ترى أي عيب فإن تعترف الفتاة بحبها إلى الشخص الذي تعجب به، حتى لا تعلق آمالها دون جدوى وتحسم أمرها تجاه هذا الشخص.


أفادت البلوجر " نوردان سليمان "،  لا ترى فرق بين الرجل التركي والمصري، وأن هذا المقارنة لا يجب التفكير بها، لافتة إلى  أن الشخصية الرجل وتوافق طباعه مع المرأة هو الأمر الذي لابد أن يعتد به لإنشاء علاقة زوجية سليمة، وليس من خلال جنسيته و شكله كما تعتقد بعض السيدات.

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