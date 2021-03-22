مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث بحضور الطيار عمر أبوالعينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية.









يأتي ذلك من منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصرللطيران برعاية الشباب المتفوق في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي، وفى إطار المسئولية المجتمعية للشركة التى تضعها على عاتقها فى رعاية الألعاب الرياضية التي تحتاج إلي تسليط الضوء والاهتمام الجماهيري لمؤازرة أبنائها.









وأعرب أبوالعينين عن سعادته لكون شركة مصرللطيران الراعى الرسمي لأبطالنا في هذا الاتحاد، كما أضاف أنه شرف للشركة الوطنية مصرللطيران دعم أبطالنا المصريين من الشباب المصري الذين يمثلون اسم مصرنا الحبيبة بالخارج، وأننا نفخر بوجود الشعار الخاص بمصرللطيران على الملابس الرياضية الخاصة باللاعبين في المحافل الرياضية.







