بعد واقعة سفاحة الطالبية.. نسب مرعبة لـ تخلص الزوجات من أزواجهن.. أستاذ علم اجتماع يعدد الأسباب ويطرح حلولا للمشكلة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس "سفاحة الطالبية" المتهمة بقتل سيدة وإلقاء جثتها خلف السور الجانبي بالطريق الدائري وقتل زوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة بعد ارتباطها بصديقة لها وارتباط زوجيهما بعلاقة صداقة نشأت بينها وبين زوج صديقتها علاقة عاطفية تطورت لآثمة .

وأضافت التحقيقات أن المتهمة ارتبطت بزوج صديقتها بعلاقة غير شرعية منذ ٥ سنوات حتى اتفقا سويا على تخلصها من زوجها وتخلصه هو من زوجته ليتمكنا من الزواج والعيش سويا.





القضية ليست الأولى

القضية لم تكن الأولى من نوعها ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن مديريات الأمن، تبين أن عدد حالات القتل التي وقعت من قبل زوجات في حق أزواجهن، بلغت أكثر من 18.5% من اجمالي جرائم القتل.





أبحث عن الخيانة

وأوضحت مصادر في قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أن نسبة تبلغ حوالي 90% من حالات قتل الزوجة للزوج، سببها الأول "الخيانة الزوجية"، والسبب الثاني "سوء معاملة الزوج للزوجة".





ضرب الأزواج

وبحسب دراسة حول نسب العنف داخل الأسرة في دول العالم، جاءت المرأة المصرية في صدارة الزواجات الأكثر اعتداءً وضربًا للأزواج بنسبة 28%، تليها أمريكا بنسبة 23%، وفي المرتبة الثالثة بريطانيا بنسبة 17 %، تليها الهند.





عنف الرجل أكثر دموية

وعلى الرغم مما أقرته الدراسة التابعة للمعهد القومي للبحوث الاجتماعية، أن نحو ربع المصريات المتزوجات يضربن أزواجهن، بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 66%، إلا أن المعهد أوضح أن العنف الأنثوي ضد الرجل لا يزال أقلَّ دموية من عنف الرجل ضد المرأة.





صراعات مكبوتة

وكشفت دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن الزوجات مرتكبات جرائم القتل، منهن 84.04% يقدمن على استخدام العنف ضد الرجال نتيجة لـ دوافع وانفعالات وصراعات مكبوتة، تجاه أزواجهن الضحايا، وتكون أشد أنواع العنف موجّهة إلى الأزواج.





الفقر العامل المشترك