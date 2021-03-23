رئيس البريد: ٢٥٪ زيادة متوقعة في صافي أرباح الهيئة بنهاية العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١





وصل إجمالي حساب التوفير وصل إلى ١٧٠ مليار حتى ٢١ مارس ٢٠٢١. وأشار إلى أن خطة عمل الهيئة خلال ٢٠٢١ ، تقوم على الشمول المالي البنية التحتية والحوكمة وتعظيم الربحية. وأوضح أن البريد لديه ٨٥٠ فرعا مميكنة بالكامل ، فيما يستهدف الوصول إلى ٢٠٠٠ فرع بنهاية العام ، فضلا عن وجود ٧٠٠ ماكينة صراف آلي ، و المستهدف الوصول إلى ١٠٠٠ ماكينة بنهاية ٢٠٢٢.





ولفت إلى وصول الفروع المتنقلة للبريد إلى ٣٩ عربة فيما ستصل إلى ٥٠ عربة بنهاية ٢٠٢١ والوصول إلى ٨٥ عربة بنهاية ٢٠٢٢. وأوضح أن الهيئة لديها ٢٣ مليون عميل معاشات بخلاف تحويل الأموال. وذكر أن الهيئة أطلقت خدمات صرف التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع شركة تمويلي عبر شبكة مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية ، باستخدام أحدث تكنولوجيا الخدمات المالية ، حيث يحصل ٥ر٣ مليون مواطن على الخدمة حاليا و المستهدف الوصول إلى ٢٣ مليون مواطن ، والانتشار في أكثر من ١٥ محافظة.





وأوضح أن الحد الأقصى التمويلي للهيئة يصل إلى ١٠٠ ألف جنيه فيما بإجمالي حجم تمويل يصل إلى مليار جنيه مصري. وأوضح أن الاستثمارات في البنية التحتية وصل إلى ٣ مليارات جنيه كما زاد الإنفاق على التطوير وأنظمة التدريب بأكثر من ثلاثة أضعاف ، فضلا عن التعاون مع المصرية للاتصالات لتعظيم قدرات خطوط الاتصال المكاتب. وأشار إلى أن الهيئة تعاظمت في إصدار الكروت البلاستيكية (easy pay) ،حيث تم إصدار ٨ ملايين كارت فيزا و ٤ ملايين كارت ميزة. وفيما يخص المنصة البريدية لتقديم خدمات الحرف.





أشار إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس منصة خاصة تكون باسم جمهورية مصر العربية بتقديم خدماتها داخل وخارج مصر. وبالنسبة لخدمات مصر الرقمية ، أوضح أنها تقدم في ٥٠ مكتبا حاليا ، وستصل إلى ١٥٠ مكتبا نهاية العام ، مؤكدا أن الهيئة تعتزم تقديم الخدمات في كل فروعها مستقبلا.

كشف الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ، عن أن البريد المصري حقق ملياري جنيه صافي ربح خلال العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ ، متوقعا زيادة نسبتها ٢٥٪ خلال العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١. وأضاف فاروق - في مؤتمر صحفي له اليوم - أن إجمالي ودائع العملاء بلغ أكثر من ٢١٠ مليارات جنيه.