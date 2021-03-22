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متحدث الري: نواجه أزمة سد النهضة ببدائل ومشروعات لترشيد استهلاك المياه والتفاوض الطريق الوحيد

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:50 م
سد النهضة
سد النهضة
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قسم التوك شو
أكد الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن مصر والسودان متمسكتان بالتفاوض رغم انتهاكات الجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة، مضيفا ان هذا التفاوض هو السبيل الوحيد؛ فى سياسة مصر لحل الأمور بشكل هادى والوصول لحل للأزمة.

وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية تواجه تحديا كبيرا في مجال المياه، حيث إن بناء السد يمثل أحد التحديات الكبرى في أزمة المياه والموارد المائية، مشددًا على أن الدولة تتخذ أساليب جادة في مواجهة أزمات المياه من خلال الكثير من المشروعات.

وأوضح الدكتور محمد غانم أن الدولة تتخذ الكثير من المشروعات في مجال المياه كمشروعات تبطين الترع ومشروعات الري الحديث والتي تستهدف ترشيد المياه.

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