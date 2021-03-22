جيلان جبر: لبنان يحتضر اقتصاديا.. وحزب الله وراء تفاقم الأزمة السياسية

قالت جيلان جبر، المتخصصة في الشأن اللبناني، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن لبنان يشهد حاليًا فترة احتضار وتهديدات اقتصادية واجتماعية وأمنية، خاصة مع بلوغ الدولار 14 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي أصبح كل فئات الشعب اللبناني ضعيف، فالمهندس والدكتور والعسكري، من أين سيجدوا قوت يومهم؟.





وأضافت "جبر" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن لبنان لأول مرة يشهد عزلة دولية، ولا توجد دولة عربية واحدة ترغب في مساعدته حتى أن الدول الأوروبية تنتظر تشكيل الحكومة حتى تحصل على قرض من أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية.





وتابعت أن رئيس الدولة" ميشال عون" يخشى على منصبه المتبقي له فيه عام ونصف، وبالتالي لن يسمح بحكومة خالية من عناصر حزب الله اللبناني، فهم من ساندوه وساعدوه على الوصول والبقاء في منصبه، على عكس مطالب الجانب الفرنسي بخلو الحكومة من عناصر حزب الله.





وأشارت إلى أن ميشال عون بلغ الـ 86 من عمره، ومن يحرك الأمور حاليًا هو صهره" شامل روكز" الذي يضع نصب عينه أيضًا رئاسة لبنان، ويؤيد حزب الله ظنًا منه أنه سيخلف ميشال في رئاسة لبنان، لأن حزب الله هو من يحكم لبنان حاليًا.





وأكدت أن الشعب اللبناني في حاجة إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت، فـ الدول العربية ترغب في مساعدة لبنان، ولكن لا بد وأن تخاطب حكومتها، فلا تستطيع أية دولة عربية أن تمد يد العون للبنان لأنه لا يوجد من تجلس معه، وتتفق معه على أية قرارات.



