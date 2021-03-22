سهير شلبي تكشف سمات المذيعة الناجحة.. فيديو

قالت الإعلامية سهير شلبي ، إن مهنة المذيعة تعتمد علي عدة مكونات منها العقل والثقافة والقراءة والاطلاع، مؤكدة أن المذيع أو المذيعة يجب أن يكون موسوعة صغيرة ويكون لديه خلفية في كل المجالات والثقافات .
وأضافت شلبي خلال لقائها في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي " : "بطبيعتي أحب الشياكة والأناقة مؤكدة إنني أحب الأناقة أمام الشاشة باحتشام وأكون منزعجة جدا اذا رأيت مذيعة ظاهرة بملابس بها (عري) وهذه الملابس لا تليق بالشاشة".
وأوضحت سهير شلبي: شكلي ثابت في أذهان الناس وهذا بسبب شخصيتي المميزة ولا أقوم بتغيير شكلي ولا احب ذلك. مؤكدة عندما أقوم بمشاهدة لقاءاتي التلفزيونية أعلم جيدا أنني كنت محظوظة لأن الوصول لم يكن سهلا.