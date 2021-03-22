سهير شلبي تكشف سمات المذيعة الناجحة.. فيديو

قالت الإعلامية سهير شلبي ، إن مهنة المذيعة تعتمد علي عدة مكونات منها العقل والثقافة والقراءة والاطلاع، مؤكدة أن المذيع أو المذيعة يجب أن يكون موسوعة صغيرة ويكون لديه خلفية في كل المجالات والثقافات .









وأضافت شلبي خلال لقائها في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي " : " بطبيعتي أحب الشياكة والأناقة مؤكدة إنني أحب الأناقة أمام الشاشة باحتشام وأكون منزعجة جدا اذا رأيت مذيعة ظاهرة بملابس بها (عري) وهذه الملابس لا تليق بالشاشة".







