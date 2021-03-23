المآذن وقعت والبيوت انهارت.. الأهالي يروون لحظات الرعب بسبب عاصفة ترابية تضرب البحيرة.. شاهد

سادت حالة من الفزع والخوف بين أهالي قرى الخنيزة والحدين ودستة الأشراف التابعين لمركز كوم حمادة ، بسبب انهيار ٣ مآذن ومنزل وسور وبوابة مدرسية إثر عاصفة ترابية شديدة تعرضت لها محافظة البحيرة في الساعات الأولى من فجر أمس، الاثنين، حتى الصباح.





وأوضح أحمد محمد بيومي، أحد أهالي قرية الخيبزة بمركز كوم حمادة، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "الساعة ٢.٥ صباحًا قبل الفجر حدثت هزة أرضية ورياح شديدة، أدت إلى إصابة أهالي القرية بحالة من الخوف والفزع، وذهبوا مسرعين من المنازل قبل سقوطها عليهم متوجهين إلى الأراضي الزراعية بعيدًا عن المباني".





وأضاف بيومي أن منزله بجوار المسجد الذي تعرض للانهيار من شدة الهزة الأرضية الناتجة عن انهيار المئذنة مع سرعة الرياح أدت إلى تحرك السرير ٢٠ سم من مكانه، مشيرًا إلى أن محول الضغط العالي سقط أيضا من شدة الرياح وانقطع التيار الكهربائي، واعتمد الأهالي أثناء السير في الأراضي الزراعية على كشافات الهواتف المحمولة، قائلًا: "مخزن الأنابيب بجوار المسجد، الحمد لله إن ربنا ستر ولم يحدث انفجار".





كما قال صبري عتمان، من أهالي مركز كوم حمادة، إن العاصفة نتج عنها خسائر مادية منها سقوط أعمدة الإنارة والأشجار في منتصف الطريق ما أدى إلى غلق الطرق الرئيسية للقرية تمامًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد خسائر بشرية.





وأضاف أن المئذنة التي تعرضت للانهيار طولها ٦٥ مترا وتم بناؤها عام ٢٠١٨ بعد بناء المسجد بعام واحد، مشيرًا إلى أنه تم بناء المسجد بالجهود الذاتية بتكلفة تتعدى ٣ ملايين جنيه، مؤكدًا أنه فور وقوع الحادث انتقلت قوات الأمن والوحدة المحلية لمركز كوم حمادة ووكيل وزارة الأوقاف لمعاينة الواقعة وإزالة آثار الانهيار من الشارع.





وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات المراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي جميع البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.





ووجه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات (الكهرباء، مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والإسعاف بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير الآتية:

- إلغاء جميع الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، وتجهيز جميع المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية جميع المعدات، ومتابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى.



- مراجعة جميع الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وجميع المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بجميع محطات الصرف الزراعى.

- مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- مراجعة جميع الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر للصعق بالكهرباء حفاظا على الأرواح والممتلكات، مراجعة إنارة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر غير الآمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقا مع مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة.

- التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحی والمستشفيات العامة، التنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة.

- التأكيد على جميع المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها، وكذا أعلى أسطح المدارس والمباني الملحقة، فصل التيار الكهربائي عن المدارس والمباني الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال سقوط الأمطار الغزيرة.

- التأكيد على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكبارى وفتح الطرق، والمتابعة المستمرة للموقع الرسمى للأرصاد الجوية على مدار الساعة، ونشر تحذيرات توعوية للمواطنين للإبتعاد عن مواطن الخطورة، وإخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة أو المنخفضة فى حالة الأمطار الغزيرة أو السيول حرصا على أمن وسلامة المواطنين.





وأكد هشام آمنة أن المحافظة مستعدة من خلال أكثر من ٨٠٠ معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار، وهو ما انعكس بنجاح خلال موسم الشتاء الماضى بالتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات، مهيبا بالمواطنين الالتزام بالإرشادات والتعليمات.







اقرأ أيضا:

محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز



