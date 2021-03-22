برلماني يحذر من زيادة أعداد الإصابة بكورونا الفترة المقبلة

أشاد النائب، عامر الشوربجى عضو مجلس النواب ، بجهود الدولة والممثلة في وزارة الصحة، وذلك من خلال الجهود المبذولة للتصدى لفيروس كورونا، موضحًا أن التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره لا يقتصر على القرارات الحكومية ، أو الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية، بل الوسيلة الأساسية، لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم.





وأوضح أن هناك 90% من المواطنين يعيشون في حالة من الاستهتار واللامبالاة بالإجراءات الوقائية، معقبًا:" المواطن لازم يدرك خطورة الموقف، ويدعم جهود الدولة في تصديها للفيروس، و يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ويحرص على تحقيق التباعد بينه وبين الآخرين لاسيما في المواصلات العامة، والمدارس ، والجامعات ، و كذا المناسبات والاحتفالات









وشدد " الشوربجى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا ستكون شرسة جدًا ، مطالبا المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، من ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة وتطبيق التباعد المكاني بقدر المستطاع وغسل الأيدي، وتعقيمها بشكل مستمر.













وأعرب عضو مجلس النواب عن أمله ألا يكون الإحتفال بشهر رمضان فى هذا العام، سببا لنشر العدوى ، حال التراخي بتطبيق إجراءات الوقاية الفردية، لافتًا إلى أنه ينبغي علينا جميعًا أن نلتزم بكافة الإجراءات الإحترازية لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري .













جاء ذلك بعد أن أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه سيتم قريبًا تسجيل لقاح جونسون اند جونسون ، لافتة إلى أنه يتم مراجعة كافة الابحاث الاكلينيكية، لكل الشركات وسيتم تسجيلها مجانًا 100%، مما يتيح لنا مصادر متعددة من اللقاحات خاصة .





وأشارت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، اننا نشهد تحورات فى فيروس كورونا فى العديد من الدول وذلك ملموس خاصة فى فرنسا، مضيفة نعمل على مراجعة احتياجات القطاع الطبى استعدادًا لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.









وتابعت أنه مضى شهر على بداية تلقى المواطنين لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه لم يتم اعتماد اللقاح الصينى فى مصر الا بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث الاكلنيكية الاولى والثانية لهذا اللقاح وشاركت بنفسي فى التجارب السرييرية ولا يحدث اى مضاعفات غير متوقعة من اللقاح الصينى بالعكس يشهد اقبالا كبيرا جدًا من قبل المواطنين.