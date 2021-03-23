شريف دسوقي: زعلانين علشان بطالب بحقي لأني اتصبت أثناء التصوير.. فيديو

قال الفنان ، شريف دسوقى ، إنه فوجئ بعد انتهاء فيلم "وقفة رجالة"، بانتشار الكثير من الأخبار عنه، تقول إن المنتجين يتخلون عنه فى الأفلام والمسلسلات؛ لأنه "بيدخل سكران"، معقبًا أنه إنسان يطالب بحقه فقط.

وأوضح شريف دسوقى ، خلال لقائه فى برنامج "الحكاية " مع عمرو أديب، أنه ليس لديه أى خلاف مع شركة العدل جروب، ولكن مع الشركة المنفذة، وهو شريف ظلط، مضيفًا أنه لم يحصل على ثلث أجره، وكل ما طالب به؛ هو تعويض عن إصابته فى العمل.

وعقَّب "دسوقي": "الناس بتحاسبني على أنى فى الوسط من زمان، وظهرت وانا عندى 53 سنة، لافتا الى أن لديه تلاميذ أصبحوا نجوما حاليا.





وأضاف "دسوقى "، أنه أصيب بالضغط والسكر وحُمره وقدم سكرى خلال 11 يوم فقط، مستطردا: أثناء تصويري لأحد المسلسلات؛ أصبت بـ"خربوش صغير" ولم يكن يعلم أن لديه سكر؛ فتعرض للإغماء.

وتابع "دسوقى": "فضلت مخبى على أحمد الجنايني إني مصاب لمدة شهرين وأنا بصور؛ علشان الفيلم مايقفش، والحمدلله طلع للسوق بفضل تحملى.