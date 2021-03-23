هاني أبو ريدة يتحدث عن حل مجلس إدارة الزمالك وانحياز اتحاد الكرة للأهلي

علق هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وعضو المكتب التنفيذي “كاف”، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئسة مرتضى منصور؛ بسبب المخالفات المالية التي ضربت النادي.
وقال أبو ريدة، في تصريحات تلفزيوينة: “ الاتحاد الدولي لا يرى قرار حل مجلس إدارة الزمالك، فهذا الأمر لا يعنيه، وقرار اللجنة الأولمبية المصرية بحله لا يعني فيفا”.
وعن حقيقة انحياز، اتحاد الكرة للأهلي على حساب الزمالك، علق أبو ريدة: “لا صحة لتلك الأقاويل، فخلال قيادتي لاتحاد الكرة، لم أظلم أحدا، وهذا الكلام يتداول على مر تاريخ الكرة المصرية، لكن لا صحة له”.