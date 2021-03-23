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رياضة

ربيع ياسين: قدمت جيلا جديدا لمصر.. ووكلاء اللاعبين سبب ابتعادي عن التدريب في الممتاز

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:22 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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عبدالله هشام
قال ربيع ياسين، المدير الفني لفريق بتروجت، إنه يتمنى النجاح في مسيرته التدريبية الجديدة مع النادي البترولي.

وأضاف ربيع ياسين،  خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"طموحي دائما تحقيق الانجازات والبطولات، وسبب ابتعادي عن التدريب بالدوري الممتاز عدم ارتباطي بوكيل لاعبين".

وأشار :" وكلاء اللاعبين هم من يتحكمون في الكرة المصرية، وهذا سبب كافٍ لابتعادي عن تدريب فرق بالدوري الممتاز".

وتابع :" حصلت على جميع الدورات التدريبية التي تؤهلني للتدريب بالدوري الممتاز، وأخلصت مع منتخب الشباب وبذلت مجهودا كبيرا حبا لوطني، وكنت أجهز الفريق حتى نهود ببطولة أفريقيا لتقديمها لوطننا الغالي".

وأردف:" قدمت جيلا جديدا لمصر وتوقعت أن يتم تكريمي بدلا من الاتهامات، وقدمت تقريرا مفصلا على ما تعرضنا له خلال بطولة شمال إفريقيا، والأزمة لازالت قيد التحقيق في النيابة".

وأكد:" دخلت المستشفي 3 مرات وكنت أحرص على التواجد في الملعب مع منتخب الشباب، بالمباريات الهامة رغم مرضي، والإصابة بالكورونا نصيب، وكنت أتعامل بالمشورة في اختيارات اللاعبين ببطولة افريقيا".

وواصل:" لم اشترط عند توقيع عقدي لتدريب منتخب الشباب، واتحاد الكرة جمد راتبي بسبب أحداث بطولة شمال إفريقيا، واحتسبته حبا في مصرو إلغاء كأس العالم للشباب أبلغ رد من الله دفاعا عني".

وعن حظوظ الأهلي والزمالك، القارية، قال:" الأهلي فرصته كبيرة في التأهل، وعدم الاستقرار الإداري أثر على نتائج الزمالك، وأشكر مرتضي منصور على ماقدمه للقلعة البيضاء".

وأكمل:" كنت أتمنى استمرار باتشيكو حتى نهاية الموسم، وموسيماني محظوظ لعمله بالأهلي، واستقرار القلعة الحمراء يساعده على تحقيق نتائج مميزة، وأطالب محمود كهربا بالالتزام من أجل استمرار مسيرته بالأهلي". 

وأتم:" كنت رافضا لعودة كارتيرون للزمالك ، كما كنت أتمنى عدم عمله في الدوري المصري بأكمله، لما فعله مع الزمالك قبل نصف نهائي الأبطال".
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