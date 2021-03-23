سكان «رشاد السوهاجي» يطالبون بتبليط شارعهم بالأنترلوك: أسوة بباقي المنطقة وحماية لأطفالنا

طالب أهالى شارع رشاد السوهاجي، بمنطقة بشتيل في إمبابة، بتبليط شارعهم بـ "الأنترلوك" أسوة بباقي شوارع المنطقة.



وقال أيمن المنوفي، ممثل الأهالي في شكوى أرسلها لـ خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نطالب نواب البرلمان والحي بالنظر إلينا لتبليط شارعنا بالأنترلوك مثل باقي المنطقة إذ أن شارع رشاد السوهاجي هو الوحيد الذي لم يتم تبليطه".

وأضاف: "أطفالنا يعانون من الأتربة والطينة الموجودة في الشارع والتي تسوء حالتها عندما تتساقط عليها الأمطار في فصل الشتاء، وكذلك وجود بالوعات الصرف الصحي لذا نطالب بتبليط الشارع أسوة بباقي شوارع المنطقة".

للتواصل مع الشاكي:

من خلال رقم

01096419311

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