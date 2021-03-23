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بين الناس

سكان «رشاد السوهاجي» يطالبون بتبليط شارعهم بالأنترلوك: أسوة بباقي المنطقة وحماية لأطفالنا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:47 ص
صدى البلد
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محمد جمال دسوقي

طالب أهالى شارع رشاد السوهاجي، بمنطقة بشتيل في إمبابة، بتبليط شارعهم بـ "الأنترلوك" أسوة بباقي شوارع المنطقة.


وقال أيمن المنوفي، ممثل الأهالي في شكوى أرسلها لـ خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نطالب نواب البرلمان والحي بالنظر إلينا لتبليط شارعنا بالأنترلوك مثل باقي المنطقة إذ أن شارع رشاد السوهاجي هو الوحيد الذي لم يتم تبليطه".

وأضاف: "أطفالنا يعانون من الأتربة والطينة الموجودة في الشارع والتي تسوء حالتها عندما تتساقط عليها الأمطار في فصل الشتاء، وكذلك وجود بالوعات الصرف الصحي لذا نطالب بتبليط الشارع أسوة بباقي شوارع المنطقة".

للتواصل مع الشاكي:

 من خلال رقم

01096419311

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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