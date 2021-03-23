بسبب كورونا.. ألمانيا تفرض إغلاقا صارما بالتزامن مع عطلة عيد الفصح

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، فرض إغلاقا صارما لمدة 5 أيام، وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الفصح، من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ومن ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية،ارتفاع الحالات العالمية المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي نتج عنها ارتفاع مؤشر الوفيات.





ذكرت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ للمنظمة، خبيرة الأمراض المعدية، ماريا فان كيرخوف، : "أريد أن أذكر بأنه مرت 6 أسابيع تقريبا حيث شهدنا انخفاضا في الوفيات... والأسبوع الماضي، بدأنا نشهد زيادة طفيفة في الوفيات في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر متوقع إذا رأينا حالات إصابة متزايدة. لكن هذه أيضا علامة مقلقة".



