أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.



وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .





أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم





سجل سعر اليورو 18.66 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع .





وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.65 جنيه للشراء و 22.85 جنيه للبيع .



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وسجل الفرنك السويسرى 16.93 جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع .



واستقرت كورنا سويدية 1.83جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .



أسعار العملات الآسيوية في مستهل تعاملات الثلاثاء



سجل ين يابانى نحو 14.38جنيه للشراء و 14.49جنيه للبيع.



وبلغ اليوان الصينى عند 2.40جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.



