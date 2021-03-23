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فن

شاهد.. سعد لمجرد يروج لكليب الغادي وحدو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:38 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام

نشر الفنان سعد لمجرد صورة  له يرتدي فيها طقم باللون الأسود، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 وعلق سعد المجرد علي الصورة، كاتبًا: "كليب "الغادي وحدو" الاحد 28 فبراير".

 

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.


وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

 

وكان سعد المجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد"

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