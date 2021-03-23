ضبط ألعاب نارية بحوزة صاحب محل بالقاهرة

تمكن رجال الأمن من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة صاحب محل للأدوات المكتبية بالقاهرة.









وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية قيام صاحب محل أدوات مكتبية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بجلب كمية من الألعاب النارية من الخارج بداخل حاويات خاصة بالأدوات المكتبية وتوزيعها على التجار بدائرة القسم لتحقيق أرباح غير مشروعة.











تم استهدافه وأمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة داخل أحد المخازن ملكه كائن بمنطقة مدينة نصر.









وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



