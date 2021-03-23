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أخبار العالم

السعودية تصدرا قرارا جديدا بشأن العاملين في وسائل النقل العام

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:32 م
صدى البلد
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أمينة الدسوقي

أكدت الهيئة العامة للنقل السعودية، أن لقاح "كورونا" شرط لجميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات اعتبارًا من غرة شوال.

وقالت الهيئة وفقًا لما ذكرته صحيفة سبق : تقرر اشتراط تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، حرصًا على حماية الصحة العامة، وسعيًا إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وللحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأضافت الهيئة السعودية: في حال عدم الالتزام بذلك، يشترط وجود نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية للفيروس كل سبعة أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.

وأردفت الهيئة: خذ الخطوة وبادر إلى تحصين العاملين لديك قبل التاريخ المحدد.

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