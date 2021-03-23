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أخبار البلد

فيينا وروما أبرز الوجهات.. مصر للطيران تسير اليوم 52 رحلة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:43 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم، الثلاثاء، رحلاتها إلى 52 رحلة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 4203 ركاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.


وتنطلق 52 رحلة جوية بمعدل 36 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدوحة، لندن، دوالا، موسكو، إسطنبول، دبي، أثينا، ڤيينا، البحرين، الخرطوم، عمانّ، بيروت، أديس أبابا، الشارقة، أربيل، أبوظبي، باريس، روما، نيروبي، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4203 ركاب.


وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.


كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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