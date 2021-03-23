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تعليم

تعيينات جديدة بكليات جامعة بنها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:04 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور جمال سليمان عطية الأستاذ بقسم مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وتعيين الدكتور خالد عيد الناغيه الأستاذ بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة عفاف دسوقي عبد المجيد الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية بالكلية.


من ناحية اخرى عقد مجلس إدارة الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بجامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وبحضور الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة  لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق ، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق ، والدكتور سعد محمود مدير مركز ضمان الجودة ، والدكتور محمد معوض نائب مدير التخطيط الاستراتيجي ، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية ، والدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة المشروعات ، والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة. 

وقالت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي إن الاجتماع ناقش تقارير المتابعة الالكترونية والميدانية للكليات ، كما استعرض الإجتماع تقارير المتابعة للإدارات والمراكز والوحدات ونتائج دراسة تقييم النظام الالكتروني للمتابعة ، وإجراءات نقل النظام الالكتروني للمتابعة علي خوادم الجامعة.
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