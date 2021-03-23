البحرين.. رئيس الوزراء: تعزيز مسارات التعاون بين المملكة واليابان

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، أهمية تعزيز مسارات علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع مملكة البحرين واليابان وتطويرها على جميع الأصعدة، منوهًا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين من مستويات متميزة، وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مشترك والدفع به نحو أفق أرحب في شتى المجالات بما يلبي التطلعات المشتركة.









جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء عن بُعد اليوم، الثلاثاء، مع السفير هيديكي إيتو، سفير اليابان لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة، حيث أثنى على الجهود التي بذلها السفير الياباني وأسهمت في تعزيز العلاقات البحرينية اليابانية، متمنيًا للسفير التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.









وتم خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.







