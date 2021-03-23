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فن

مريهان حسين تتقمص شخصية وتسأل جمهورها : تفتكروا مين؟

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:02 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة مريهان حسين صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت مريهان حسين علي الصورة  قائلة  : لو نزلتلكوا فيديو تقليد جديد .. تفتكروا مين هي الشخصية اللي هاكون بقلدها؟ ، الصورة دي فيها حاجة واحدة بس تدل على الشخصية.. أسهلهالكو اكتر ؟ هي حاجة بس انتو لازم تكملوها بحاجة ،تفتكروا مين؟

وأحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).
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