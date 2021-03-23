ضبط مصنع أسمدة ومخصبات زراعية يطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات





وأكدت معلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية وجود مصنع للأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية مملوك لأحد الأشخاص ، يقوم بطرح منتجاته بالأسواق دون الحصول على موافقة وتسجيل من الجهات المعنية .





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (المدير المسئول عن المصنع) ، وبحوزته ( 7٫340 طن "مخصبات زراعية وأسمدة "- 3٫500 طن "مبيدات زراعية لمكافحة الآفات والحشرات "داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير مسجلة ومدون عليها بيانات تجارة وهمية منتج نهائي معد للبيع") ، وتبين انتهاء رخصة مزاولة النشاط، واتخذت الإجراءات القانونية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.