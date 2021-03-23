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سيارات

طرح هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 في السعودية.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:00 م
هيونداي سوناتا هايبرد
هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداي عن طرح السيارة طراز سوناتا هايبرد موديل 2021 بأسواق المملكة العربية السعودية، والتى تأتى ضمن فئة السيارات السيدان، ذات أسلوب تصميم "الرياضى المؤثر" Sensuous Sportiness  الكوبيه ذات الأربعة أبواب.


وتستمد السيارة سوناتا هايبرد موديل 2021 قوتها داخل السوق السعودية للسيارات بمحرك 4 سلندر سعة ليترين يولد قوة 152 حصانا عند 6000 د/د، يعمل مع محرك كهربائي يولد قوة مجمعة تبلغ 205 أحصنة تقريبا، وعزم الدوران 192 نيوتن-متر عند 5000 د/د، ويبلغ استهلاك هذا المحرك للوقود 24.6 كم في اللتر الواحد، ونوع الوقود المستخدم 91، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.


وتاتى أبعاد السيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021، الطول 490 سم والعرض 186 سم والارتفاع 144.5 سم، وطول قاعدة العجلات 284 سمم، بوزن السيارة الإجمالي 1990 كجم.


ويأتي التصميم والشكل الخارجي للسيارة هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021، بشبك تهوية جديد متوالي الانحدار بفتحات متداخلة، واكصدام الأمامي مدمج مع فتحتين تهوية في الجوانب، غطاء المحرك يبرز خطين من المقدمة وتمتد للأعلى، والأضواء الأمامية مزودة بإنارة مبتكرة، وأضواء LED نهارية مدمجة مع أضواء إنارة مخفية تظهر عند تشغيل السيارة.


بالإضافة إلى حساسات أمامية وكاميرا من الجوانب خط السقف المنحدر للخلف يعطيها شكل الكوبيه، وتأتي المرايا الجانبية بلون السيارة وعليها مؤشر الانعطاف  LED، وكاميرا جانبية، ويمتد الكروم على النوافذ الجانبية، وعلى مقابض الأبواب، وتتوفر الجنوط بثلاث مقاسات 16 أو 17 أو 18 بوصة، بأربعة تصاميم مختلفة على حسب الطراز.


وتتميز السيارة الهيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 بنظام السقف الشمسي، وهذا السقف يعيد شحن البطارية لزيادة مسافة الرحلة المقطوعة ومنع نفاذ البطارية، ويزيد نظام السقف الشمسي مسافة الرحلات بمقدار 3 كم في اليوم حوالي 1,000 كيلومتر سنويا، ويظهر في التصميم الخلفي الهوائي على شكل زعانف القرش على الزجاج الخلفي الذي يملك تصميم الفاست باك، وجناح صغير أعلى صندوق الأمتعة.


أما المقصورة الداخلية للسيارة الهايبرد، فتحتوى على نظام الترفيه يتوفر بشاشة مقاس 10.25 بوصة تعمل باللمس، تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام الترفيه هذا ممتاز يمكن تقسيم الشاشة لثلاثة أقسام، ونظام صوتي طراز بوز، وبلوتوث يدعم الاتصال بجهازين، ويتوفر شحن لاسلكي، ومنفذين USB ومنفذ AUX ومنفذ كهرباء 12  فولت، وناقل الحركة يشتغل بالضغط على أزرار، وزر التحكم في الكاميرات الأربع 360 درجة، وزر تغيير وضعيات القيادة  (أربع وضعيات) هي: COMFORT، وSPORT، وECO، وsmart.


بالإضافة إلى مكابح كهربائية، وعجلة القيادة بتصميم رياضي متعددة الوظائف، وشاشة للعدادات مقاس 12.3 بوصة تعرض معلومات مثل عداد السرعة وعداد RPM، وبتقديم معلومات مهمة مثل مصدر القوة من المحرك أو من البطارية، وإذا كان المحرك يشحن البطارية وغيرها من المعلومات المهمة، المقاعد الخلفية مريحة وواسعة، ومساحة الرأس 96 سم، والاكتاف 14.25 سم، والأرجل 88.5 سم، وتتوفر فتحتا تهوية لراحة ركاب المقاعد الخلفية.


وتضم السيارة الهيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021، العديد من أنظمة السلامة والأمان منها نظام المساعدة على تفادي الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة على الالتزام بالمسار، ومثبت سرعة تكييف، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، وشاشة عرض النقطة العمياء تعرض فيديو من المرايا الجانبية، ونظام المساعدة على خروج الركاب بأمان.


أما عن أسعار السيارة الهيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 فى السعودية فتأتى كالتالى:

- الفئة الأولى سمارت ويبلغ سعرها 105.685 ريال.

- الفئة الثانية سمارت بلس ويبلغ سعرها 119.485 ريال.

- الفئة الثالثة هايبرد ميد ويبلغ سعرها 130.950 ريال.

طرح هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 في السعودية.. سعر ومواصفات
طرح هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 في السعودية.. سعر ومواصفات
طرح هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 في السعودية.. سعر ومواصفات
طرح هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 في السعودية.. سعر ومواصفات
طرح هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 في السعودية.. سعر ومواصفات
طرح هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 في السعودية.. سعر ومواصفات
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