ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آثار القاهرة تعلن عن نتائج الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:51 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن النتائج التى تم اعلانها على الموقع الرسمى للكلية .

وقال الدكتور احمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ،  إنه تم إعلان نتائج الفرقة الرابعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بجميع الاقسام اليوم على الموقع الرسمي الخاص بالكلية .


وأوضح ، إنه بذلك قد تم إعلان جميع نتائج مرحلة البكالوريوس بالكلية ، عدا نتيجة الفرقة الثانية ، والتي يتم مراجعتها حاليا وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة .


وأشار إلى أنه قد تم أيضا إعلان نتائج الدبلومات بالدراسات العليا ، وكذلك برامج الماجيستير والدكتوراه ، لتكون جميع نتائج الدراسات العليا بالكلية معلن عنها للطلاب .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعضها حضوري والآخر أونلاين.. كيف تتلقى جامعة القاهرة طلبات التقديم للدراسات العليا .. والشروط والأوراق المطلوبة

آثار القاهرة : رصد النتائج بعد الانتهاء من كل مادة .. ولا يوجد مشكلات تنظيمية أو صحية

آثار القاهرة : إعلان نتائج امتحانات هذه الفرق ..اليوم

عميد أثار القاهرة : تم إعلان كافة نتائج الفرقة الأولي والفرقة الثالثة بكالوريوس

جامعة القاهرة: إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لكلية اقتصاد وعلوم سياسية 25 مارس.. وعميد علاج طبيعى تشكر الجيش الأبيض لدوره فى مواجهة كورونا

آثار القاهرة: اكتمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وإعلان النتائج خلال ساعات

ترشيحاتنا

قصة تهرب رمضان صبحى من منتخب مصر

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل 2021 .. الإفتاء: أكثروا من مناجاة الله باسمه هذا

أخبار الرياضة.. حقيقة خناقة طارق حامد وعمرو السولية.. قصة تهرب رمضان صبحي من منتخب مصر

ارتفاع ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 18 حالة وفاة

إخماد حريق في مصنع بالشرقية.. شاهد

20 حالة كانوا في غيبوبة.. وزيرة الصحة تكشف حقيقة وفاة 490 راكبا فى حادث قطارى سوهاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور