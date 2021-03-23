آثار القاهرة تعلن عن نتائج الفصل الدراسى الأول

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن النتائج التى تم اعلانها على الموقع الرسمى للكلية .





وقال الدكتور احمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إنه تم إعلان نتائج الفرقة الرابعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بجميع الاقسام اليوم على الموقع الرسمي الخاص بالكلية .





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وأوضح ، إنه بذلك قد تم إعلان جميع نتائج مرحلة البكالوريوس بالكلية ، عدا نتيجة الفرقة الثانية ، والتي يتم مراجعتها حاليا وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة .









وأشار إلى أنه قد تم أيضا إعلان نتائج الدبلومات بالدراسات العليا ، وكذلك برامج الماجيستير والدكتوراه ، لتكون جميع نتائج الدراسات العليا بالكلية معلن عنها للطلاب .



