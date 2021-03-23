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أخبار العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا نريد الدخول في حرب مع السودان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:15 م
آبي أحمد
آبي أحمد
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محمد عثمان
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع السودان.

وقال آبي أحمد في جلسة استماع أمام البرلمان، إن إثيوبيا لا تريد أن تنخرط في حرب مع جارتها، بسبب النزاعات الحدودية القائمة بين البلدين.

وأضاف:"لدى إثيوبيا كذلك العديد من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نريد حربا. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي".

وشدد آبي أحمد على أنه يمكن حل جميع الخلافات مع جيران إثيوبيا عن طريق التفاوض والحوار.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أكد أمس أن السودان لم يفتعل أزمة الحدود، مشيرًا إلى أن الحدود السودانية مع إثيوبيا معروفة منذ فترة طويلة ولم تكن أبدًا محل نزاع.
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