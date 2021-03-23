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محافظات

حملة إزالات في المهد جنوب الأقصر "صور"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:16 م
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر بأن حملة الإزالات، الثلاثاء، أسفرت عن إزالة مخالفة تعدي على أرض زراعية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حاجر المحاميد قبلي.

وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله والتحفظ على مواد وأدوات البناء.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحررت المحاضر اللازمة. 

وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لقرية المحاميد تحت إشراف احمد السعدي رئيس القرية وإبراهيم محمد عمر سكرتير القرية و دوشي احمد رئيس التنظيم بالقرية ومدير الجمعية الزراعية ومشرف الحوض.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.
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