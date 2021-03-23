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اقتصاد

اقتصاد السعودية ..غرفة القصيم تنظم معرض تمور القصيم الإلكتروني

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:01 م
التمور
التمور
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وكالات
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مطلع أبريل القادم -لمدة عشرة أيام- فعالية معرض " تمور القصيم الإلكتروني "، وذلك ضمن مبادراتها في ظل جائحة كورونا، وضمن الإستراتيجية الوطنية للغرفة وتقديم الخدمة المجتمعية لجميع شرائح المجتمع.

وأوضح مدير التسويق والفعاليات بالغرفة نايف المنسلح أن المعرض عبارة عن فعالية افتراضية لمنتجي التمور لتشجيع التجارة الإلكترونية، والتحفيز لطرح أفكار جديدة لسوق العمل باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لعرض المنتجات على الواقع الافتراضي، وإيجاد أعمال ريادية وابتكارية في قطاع التمور بالمنطقة .

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