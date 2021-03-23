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أخبار العالم

عمان.. 152 ألف إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقي

أعلنت وزارة الصحة العمانية، إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 152364 إصابة والوفيات 1633 والمتعافين 139846 لتصل نسبة الشفاء إلى 92%.

وذكرت وزارة الصحة العمانية وفقًا لما ذكرته صحيفة الشبيبة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 58 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 364 والمنومين في العناية المركزة 105.

ونشرت الوزارة إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة دون ذكر العدد اليومي ، وقامت الشبيبة باحتساب العدد والذي نتج عنه 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خلال 24 ساعة الماضية

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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