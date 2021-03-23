محافظ المنيا يطمئن على 37 عاملة أصيبوا بالاختناق فى أحد المصانع

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الحالة العامة لـ37 فتاة تعملن بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، بعد تعرضهن للاختناق وتم نقلهن لمستشفى المنيا العام وذلك نتيجة العاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة اليوم .





جاء ذلك بحضور العقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا.





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اطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابات، كما تابع تلقيهن العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهن الصحية، حيث يجري استكمال وتلقي الخدمات الطبية والعلاجية، حرصا على سلامتهن وصحتهن.





وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال اقامتهن بالمستشفى ، واستكمال العلاج حتى تماثلهن للشفاء وخروجهن من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابات.









وفي سياق متصل افتتح المحافظ اللواء أسامة القاضي مكتب تموين قرية تلة المطور بمركز المنيا، ضمن عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا ، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102.





حيث يخدم المكتب 3 قرى رئيسية وهى (تلة – صفط الشرقية- بهدال) ، بإجمالي تعداد سكان 59 ألفا ، ويقدم كافة الخدمات التموينية والتي منها "بدل تالف- بدل فاقد- نقل من محافظة إلى أخري- رقم سري- - استلام بطاقة جديدة- والعديد من الخدمات الأخرى".









أوضح وكيل وزارة التموين، أن المركز يأتي ضمن 16 مركز مطور ،يجري تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم افتتاح 4 مراكز منها ، وهذا المكتب يعد الخامس، وسيتوالى افتتاح باقي المراكز المطورة تباعًا.





كما افتتح المحافظ أعمال المرحلة الاولي لرفع كفاءة وتطوير مستشفى الحميات بالمنيا ، من خلال إضافة 24 سرير رعاية و4 أجهزة تنفس صناعي وتنك جهاز اكسجين سائل سعه 6 الاف لتر ، ورفع كفاءة وإضافة 40 سرير رعاية و80 سرير داخلي.





كما افتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير مستشفى الصدر، والتي تجري على عدة مراحل، تضم المرحلة الاولي اضافه 46 سرير رعاية و8 أجهزة تنفس صناعي، بإجمالي 53 سرير رعاية.





وتابع خلال جولته، أعمال التطوير الجاري تنفيها لتنكات الاكسجين وشبكات الاكسجين للآسرة، والتقي بعدد من المواطنين ، حيث استمع لشكواهم ، ووجه وكيل وزارة الصحة بحلها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، كما التقي المحافظ بالأطقم الطبية ونقل لهم تحيات وتقدير القيادة السياسية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل الظروف الراهنة.





وأكد المحافظ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام القيادة السياسية، موضحا أن أعمال التطوير ستساهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، في جميع قطاعاتها، من مباني، وانشاءات، وبنية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات، والأجهزة، والمستلزمات الطبية.



