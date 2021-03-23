بإجمالي 43 ألفا و378 ورقة امتحانية .. تصحيح 44 مقررا دراسيا بشكل إلكتروني بجامعة القناة

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية التجارة الانتهاء من أعمال التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم بكلية التجارة، موضحا أنه تم تصحيح 43 ألف و378 ورقة امتحانية لشعبة اللغة العربية انتظام - انتساب، يمثلون 44 مقرر دراسى.





وقال رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من تصحيح 26 ألف و172 ورقة امتحانية لطلاب الانتظام، و 17 ألف و206 ورقة لطلاب الانتساب.





وحرص زكي على توضيح أعداد الأوراق التى تم تصحيحها بكل فرقة والتى جاءت كالتالى الفرقة الأولى10 آلاف و394 ورقة امتحانية بواقع 3980 ورقة انتظام و 6454 ورقة انتساب، الفرقة الثانية 10 آلاف و714 ورقة امتحانية بواقع 6389 ورقة انتظام و4325 ورقة انتساب، الفرقة الثالثة 11 آلاف و858 ورقة امتحانية بواقع 8210 ورقة انتظام 3646 انتساب.





أما الفرقة الرابعة بشعبها فقد جاءت احصائيتها كالتالى تصحيح 9 آلاف و216 ورقة امتحانية لشعبة المحاسبة، و 1090 ورقة امتحانية لشعبة إدارة الأعمال، 60 ورقة امتحانية لشعبة السياسية، و48 ورقة امتحانية لشعبة الإقتصاد بإجمالي 10 آلاف و414 ورقة امتحانية لطلاب الفرقة الرابعة 7633 ورقة انتظام، و2718 انتساب.



