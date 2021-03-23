ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بإجمالي 43 ألفا و378 ورقة امتحانية .. تصحيح 44 مقررا دراسيا بشكل إلكتروني بجامعة القناة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:48 م
جامعة القناة
جامعة القناة
Advertisements
انجي هيبة
أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية التجارة الانتهاء من أعمال التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم بكلية التجارة، موضحا أنه تم تصحيح 43 ألف و378 ورقة امتحانية لشعبة اللغة العربية انتظام - انتساب، يمثلون 44 مقرر دراسى. 

وقال رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من تصحيح 26 ألف و172 ورقة امتحانية لطلاب الانتظام، و 17 ألف و206 ورقة لطلاب الانتساب.

وحرص زكي على توضيح أعداد الأوراق التى تم تصحيحها بكل فرقة والتى جاءت كالتالى الفرقة الأولى10 آلاف و394 ورقة امتحانية بواقع 3980 ورقة انتظام و 6454 ورقة انتساب، الفرقة الثانية 10 آلاف و714 ورقة امتحانية بواقع 6389 ورقة انتظام و4325 ورقة انتساب، الفرقة الثالثة 11 آلاف و858 ورقة امتحانية بواقع 8210 ورقة انتظام 3646 انتساب.

أما الفرقة الرابعة بشعبها فقد جاءت احصائيتها كالتالى تصحيح 9 آلاف و216 ورقة امتحانية لشعبة المحاسبة،  و 1090 ورقة امتحانية لشعبة إدارة الأعمال، 60 ورقة امتحانية لشعبة السياسية، و48 ورقة امتحانية لشعبة الإقتصاد بإجمالي 10 آلاف و414 ورقة امتحانية لطلاب الفرقة الرابعة 7633 ورقة انتظام، و2718 انتساب.

جدير بالذكر أن عملية التصحيح الإلكتروني بوحده القياس والتقويم بكلية التجارة تتم تحت إشراف الدكتورة هدى عبدالله وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق فراج مدير الوحدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

10 توجيهات لـ رئيس جامعة القناة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة القناة تعلن جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين استعدادا للامتحانات

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم لـ صدى البلد: انتظام سير الامتحانات وحريصون على راحة الطلاب.. شاهد

138 ألفا و818 ورقة.. حصيلة التصحيح الإلكتروني بجامعة القناة خلال أسبوعين

ترشيحاتنا

شاهد.. روسيا تلتقط صورًا للسفينة الجانحة في قناة السويس من الفضاء

ننشر الصور الأولى لحريق بالقرب من نفق السكك الحديدية بالزقازيق

الشناوي يوجه رسالة لـ حارس بايرن ميونيخ

بيان عاجل من السعودية بشأن كفاءة مصر في التعامل مع أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس

شقا العمر راح.. نجاة عروسيّ عقار جسر السويس من الموت

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب 2021 يبدل حالك من شقي ومحروم إلى غني ورزقك واسع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بالسرطان.. دراسة تحذر من مطهرات اليد خلال مواجهة كورونا

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا