بعد خلاف زوجها وشقيقها .. ياسمين عبد العزيز : الله هو السند الوحيد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها بصورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وتضمنت الصورة جملة " الله هو السند الوحيد الذي لا يخذلك ابدا ".





وكانت حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الخلافات بين شقيق ياسمين عبد العزيز "وائل" وزوجها أحمد العوضى والتى وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



نشر الفنان وائل عبد العزيز في البداية تعليقا عبر البوستر الخاص بمسلسل "اللى مالوش كبير" للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قائلا : "مبروك يا غزل ... هو ده الصح والطبيعي انتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك .. مبروك يلي ملكيش كبير".



وهو الامر الذى أثار غضب احمد العوضى الذى رد على هجوم وائل قائلا : "الف شكر علي تصميماتكم الحلوة ... ان شاء الله المسلسل يبقي علي اسمه ... اللي مالوش كبير".



وهو ما فسره البعض أن هذا البوست جاء ردا غير مباشر على بوست شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز والذى هاجم فيه أحمد العوضي لسبب غير مفهوم.



ثم فتح أحمد العوضى النار من جديد على شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز "وائل" قائلا :"هو ده نظامنا .. كل يوم واحد بيشيل التاني من الأفيش .. البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا.. إحنا كبيرنا ربنا.. اللي مالوش كبير.. غزل والخديوي .. نجاح قتال وحراق.



وهو الامر الذى أثار غضب وائل عبد العزيز الذى قرر ان يرد على طريقته الخاصة قائلا : "انا بابا يلا".



كما كتب : "هو ده نظامنا .. كل يوم واحد بيشيل التاني من الافيش .. البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا.. إحنا كبيرنا ربنا".



وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، شاركت يوم الجمعة الماضي، بوستر جديد لمسلسلها "اللي مالوش كبير"، ظهرت عليه منفردة دون وجود زوجها وبطل العمل أحمد العوضي