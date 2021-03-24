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ديني

هل يحق للزوج أن يطالب زوجته بضم مرتبها للصرف على المنزل؟ الإفتاء تجيب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:05 ص
أخذ الزوج راتب زوجته
أخذ الزوج راتب زوجته
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شيماء جمال
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "أنا موظفة أتقاضى مرتبًا شهريًّا.. فهل من حق زوجي أن يطالبني بضم مرتبي إلى مرتبه للصرف على المنزل؟".

وأجاب الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، عن السؤال قائلا: إنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر.

وأضاف "عضو هيئة كبار العلماء" أن الزوجة مستقلة تماما عن زوجها، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، والاحتفاظ بحقها في التملك.

وأوضح "مفتي الجمهورية الأسبق" أن لا يحق للزوج مطالبة زوجته بضم مرتبها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لأن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن وخدمة، وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت حسب المتعارف عليه، وإذا كانت هناك مشاركة من الزوجة لزوجها من راتبها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها.

وأكد أن الواجب أن يتعاون كلا من الزوجين مع الآخر في سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل منهماللآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر.
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