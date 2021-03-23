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أخبار العالم

قاربت 10 آلاف حالة.. دولة عربية تسجل رقما كارثيا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:26 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 9003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث جاءت العاصمة الأردنية عمان على قمة هرم الإصابات بالمملكة حيث سجلت 3898. 

وأوضحت الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الآن ارتفع  إلى (553,727) حالة.

كما سجلت الصحة الأردنية (92) حالة وفاة، خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي  (6077) حالة.


كما تم إجراء (45,699) فحصا مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,569,435) فحصا.

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