أرامكو السعودية: المحافظة على تأمين احتياجات الصين من الطاقة أولوية قصوى

أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، سعي الشركة للمحافظة على تأمين احتياجات الصين من الطاقة واستمرارية إمدادات الطاقة لها، وأنها من الأولويات القصوى التي تحرص عليها الشركة، وذلك بحسب وكالة السعودية الرسمية.





وقال المهندس الناصر خلال مشاركته في منتدى الصين للتنمية لعام 2021 الذي عقد عن بعد، وسلط الضوء على ثلاثة مجالات رئيسة تتوافق فيها أولويات كلّ من الصين وأرامكو السعودية وهي أكبر مورّد للنفط الخام للصين في عام 2020م , " إن أولى الأولويات للشركة هي: ضمان استمرارية إمدادات الطاقة للصين، وذلك يأتي في مقدمة أولويات الشركة، ولا يقتصر الأمر على الأعوام الخمسة المقبلة فحسب، بل على مدى الأعوام الخمسين المقبلة وما بعدها.





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وثانيا: ترى الشركة أن هناك فرصًا للمزيد من الاستثمارات في مشاريع التكرير والمعالجة والتسويق المتكاملة التي تُسهم في تلبية احتياجات الصين من وسائل النقل الثقيلة والكيميائيات، ومن زيوت التشحيم والمواد غير المعدنية، وثالثا: مساعدة الصين في تحقيق أهدافها في الابتكار والتحديث والاستدامة".





وأضاف أن مركز أبحاث أرامكو السعودية في بكين يتعاون مع شركاء صينيين في مجالات من بينها معالجة الانبعاثات، وأنظمة الوقود للمستقبل وتقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي ، كما لدى شركة أرامكو طموحات أكبر لتوسيع نطاق التعاون البحثي مع الصين وتعزيزه .





وأوضح المهندس الناصر أنه من المتوقع أن يركز التعاون أيضًا على استخراج الهيدروجين الأزرق من الموارد الهيدروكربونية والمنتجات منخفضة المحتوى الكربوني ، والأمونيا الزرقاء ، وأنواع الوقود الاصطناعي ، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وعلم المواد .





وسلّط رئيس أرامكو السعودية الضوء على أهمية حلول الطاقة المستدامة، وتطوير بُنية تحتية جديدة للطاقة قائلاً : " ندرك في أرامكو السعودية أهمية حلول الطاقة المستدامة في تحقيق تحوّل عالمي أسرع وأكثر سلاسة في مجال الطاقة، ولخرائط الطريق الواقعية والأولويات العملية أهمية مماثلة، ومن هذه الأولويات تطوير بُنية تحتية جديدة للطاقة، ومعالجة التحديات الفنية والاقتصادية التي تواجهها مصادر الطاقة الجديدة".