تحصين 10 آلاف طائر بـ لقاح الإنفلونزا في كفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكدًا أنه تم تحصين 31 ألفًا و 380 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، و10 آلاف طائرًا بلقاح إنفلونزا الطيور، وتطهير7 أسواق، و17 رياشة، ومعاينة 5 مزارع، وسحب 70 عينة ما قبل البيع.





وأشار إلى استخراج 17 تصريح نقل طيور، بإجمالي 21 ألف طائر، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

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وأضاف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن مازالت حملات التقصي النشط للأمراض الوبائية مستمرة، بالإضافة إلي أعمال التحصين، والتسجيل، والترقيم، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية. ‏ ‏

‏وقال عبد اللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، و يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.