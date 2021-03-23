تراجع كبير.. سعر اليورو في بنوك مصر بنهاية التعاملات

تراجعت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، بقيمة وصلت إلى 5 قروش لكل يورو وذلك في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، مقارنة مع تعاملات صرف اليوم أمام الجنيه أمس.





وسجل سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه داخل البنك المركزي بحسب أخر تحديث للموقع الرسمي نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.





أكبر سعر بيع يورو في مصر ويقدم بنك الإمارات دبي أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.69 جنيه للبيع.

أقل سعر يورو في مصر ويتيح بنكا العربي الأفريقي والمصرف المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.61 جنيه للشراء.





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سعر اليورو في بنك مصر

وتراجعت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، إلى 18.61 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.





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سعر اليورو في البنك الأهلي

وأنهى سعر صرف اليورو الأوروبي تعاملاته في البنك الأهلي المصرى، أكبر بنوك مصر، بتراجع مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.61 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.





سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغت مستويات سعر صرف اليورو بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع بنك HSBC، عند 18.65 جنيه للشراء، و18.88 للبيع.





سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.66 جنيه للشراء، 88 .18 للبيع.





سعر اليورو اليوم في بنك cib

فيما قدم البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة في السوق المحلية المصرية اليورو الأوربي بسعر 18.66 جنيه للشراء و 18.88 للبيع.







