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فن

الفيلم المصري "توك توك" يشارك في مهرجان كليرمون فيران الفرنسي في دورته الـ 43

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:39 م
صدى البلد
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شروق حمدى -سعيد فراج
يشارك الفيلم المصري القصير"توك توك" في العديد من المهرجانات السينمائية، بعد عرضه الأول عالميًا في مهرجان كليرمون فيران الفرنسي في دورته ال٤٣، حيث شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان بان أفريكا بلوس أنجلوس وهو من المهرجانات المؤهلة لترشيحات الأوسكار، ومن المقرر إعلان الجوائز قريبا.
 
وحازت الفنانة الهام وجدي بطلة الفيلم على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان فيينا لجوائز الأفلام الدولية بعد ترشيحها بالقائمة النهائية مع "بيثان واكر" بطلة فيلم ماكبث من المملكة المتحدة و "داني ليانج" بطلة فيلم بالرغم من تقاعدي من دولة الصين. 

كما يشارك "توك توك" في مهرجان كليفلاند الدولي للأفلام والذي يعد أكبر مهرجان سينمائي بأوهايو، وهو أيضا من المهرجانات المؤهلة لترشيحات الأوسكار، يقام في الفترة من ٧ وحتى ٢٠ أبريل المقبل. 

واخيرا وليس اخرا يشارك الفيلم بالمسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد المزمع إقامته في الفترة من ٦ إلى ١١ أبريل ٢٠٢١.

فيلم "توك توك" من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى اكرم، عمر راشد، ماري جرجس، منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.
 
‏‎الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه حول ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية. فتجبرها الظروف على العمل كسائقة توك توك لتقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.
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‏‎درس محمد خضر صناعة الأفلام بأكاديمية نيويورك للأفلام، وأنشأ شركة إنتاج متخصصة في إنتاج الأفلام المستقلة ويعد توك توك هو أول تجاربه الإخراجية.
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