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فن

سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة لها .. شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورتين  لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 


وعلقت سمية الخشاب قائلة " بمجرد أن تقع في حب نفسك ، تنتهي اللعبة ".


وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.

وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.

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